С наступлением весны в Омске активизировались велосипедные воры

Оперативники быстро нашли подозреваемого — им оказался 34-летний грузчик, работавший в том же доме. Он перекусил трос инструментом, погрузил велосипед в рабочую машину и отдал его знакомому в счёт долга. Полицейские вернули велосипед хозяйке и провели с ней беседу о необходимости лучше заботиться о сохранности имущества. Следователь возбудил уголовное дело о краже.