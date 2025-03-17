С наступлением весны в Омске активизировались велосипедные воры

В Ленинском округе полицейские быстро раскрыли кражу велосипеда. 42-летняя женщина оставила свой велосипед стоимостью 10 тысяч рублей на лестничной площадке между первым и вторым этажами, пристегнув его к батарее. Вечером она обнаружила, что велосипед пропал.
Оперативники быстро нашли подозреваемого — им оказался 34-летний грузчик, работавший в том же доме. Он перекусил трос инструментом, погрузил велосипед в рабочую машину и отдал его знакомому в счёт долга. Полицейские вернули велосипед хозяйке и провели с ней беседу о необходимости лучше заботиться о сохранности имущества. Следователь возбудил уголовное дело о краже.
Это не первый велосипед, украденный этой весной. Ранее полицейские задержали 39-летнего рецидивиста, который украл два велосипеда из подъездов домов на проспекте Королёва и улице Волкова. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Подозреваемый, ранее судимый за подобные преступления, продавал краденые велосипеды прохожим за 2000 рублей.