Экс-главу самарского Минтранса Пивкина оставили в СИЗО еще на четыре месяца

Иван Пивкин находится под стражей на протяжении девяти месяцев. За это время у него ухудшилось здоровье. Якобы в СИЗО невозможно соблюдать положенную ему диету. Адвокат просил отпустить экс-министра под домашний арест. Уверял, что тот не собирается бежать из страны (загранпаспорт забрали) и что не будет давить на свидетелей. Рассказывал о наличии положительных характеристик и грамот. Юрист даже был готов предоставить подзащитному свою квартиру.