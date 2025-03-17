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Экс-главу самарского Минтранса Пивкина оставили в СИЗО еще на четыре месяца

Бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, не отпустили под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 17 марта 2025 года, в Октябрьском районном суде Самары прошло заседание по делу экс-министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Бывший чиновник просился домой, но его оставили в СИЗО.

Иван Пивкин находится под стражей на протяжении девяти месяцев. За это время у него ухудшилось здоровье. Якобы в СИЗО невозможно соблюдать положенную ему диету. Адвокат просил отпустить экс-министра под домашний арест. Уверял, что тот не собирается бежать из страны (загранпаспорт забрали) и что не будет давить на свидетелей. Рассказывал о наличии положительных характеристик и грамот. Юрист даже был готов предоставить подзащитному свою квартиру.

Все эти доводы не убедили судью. Ивана Пивкина оставили под стражей. Он будет находиться в СИЗО еще четыре месяца.