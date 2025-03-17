Реанимобиль столкнулся с Mercedes в центре Челябинска

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Mercedes на перекрёстке в центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось 17 марта около 15 часов на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. За рулём реанимобиля был 53-летний водитель. Легковушкой управлял 23-летний парень.
«В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — рассказали в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что на автодороге под Челябинском автомобиль Kia Rio при обгоне задел другую легковушку и врезался в грузовик. В массовой аварии погибли водитель и пассажирка.