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Реанимобиль столкнулся с Mercedes в центре Челябинска

ДТП случилось на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Энгельса.

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Mercedes на перекрёстке в центре Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 17 марта около 15 часов на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. За рулём реанимобиля был 53-летний водитель. Легковушкой управлял 23-летний парень.

«В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что на автодороге под Челябинском автомобиль Kia Rio при обгоне задел другую легковушку и врезался в грузовик. В массовой аварии погибли водитель и пассажирка.