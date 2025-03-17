Пожилых мужчин будут привлекать в программу «Башкирское долголетие»

Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на то, что большинство участников программы — женщины. Он выразил обеспокоенность тем, что при средней продолжительности жизни в регионе 73 года, мужчины живут на несколько лет меньше. Радий Хабиров подчеркнул, что это во многом вопрос личной ответственности мужчин, которым стоит задуматься о более бережном отношении к своему здоровью.