Пожилых мужчин будут привлекать в программу «Башкирское долголетие»

В Башкирии уже пятый год успешно реализуется программа «Башкирское долголетие», направленная на поддержание активного образа жизни среди пожилых граждан. С каждым годом число участников программы неуклонно растет. Об этом сообщила министр труда региона Ленара Иванова на оперативном совещании правительства.
По ее словам, в прошлом году в мероприятиях программы приняли участие более 470 тысяч человек. Это составляет около половины всех пожилых жителей республики, общее число которых достигает 936,3 тысячи. Наибольшую активность проявили жители Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского, Аскинского, Мелеузовского районов, а также городов Нефтекамск и Сибай.
Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на то, что большинство участников программы — женщины. Он выразил обеспокоенность тем, что при средней продолжительности жизни в регионе 73 года, мужчины живут на несколько лет меньше. Радий Хабиров подчеркнул, что это во многом вопрос личной ответственности мужчин, которым стоит задуматься о более бережном отношении к своему здоровью.
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