На Урале силовики накрыли завод по производству наркотиков на конфетной фабрике

«Груз, как оказалось, получили в местном селе Останино. В тот же день этот населенный пункт тщательно отработали и вышли на след приезжего из Башкирии гражданина 1983 года рождения. Остальное было делом техники. В злачной точке сыщики нашли соответствующее оборудование и большое количество химических веществ. Согласно заключениям экспертов, конфискованное являются производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 кг. Такое огромное количество опасного “зелья” задержанный подозреваемый изготовил и хранил с целью дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика. Там же конфисковали прекурсоры наркотических средств общей массой более 150 литров. Таким образом, миллионы доз смертельных препаратов в оборот к наркозависимым не поступили и теперь уже никогда не поступят, беды и горя людям не принесут», — отметил полковник Горелых.