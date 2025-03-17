Силовики провели обыски в администрации Бугульмы

У градоначальника было обнаружено неучтенное имущество на сумму более 120 миллионов рублей, что вызвало вопросы у надзорных органов. Градоначальник ежегодно летал в Турцию, 10-дневный отдых обходился в 2,5 миллионна рублей, официальная зарплата мэра в год составляет 2,8 миллиона.