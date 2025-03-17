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Силовики провели обыски в администрации Бугульмы

По предварительным данным, обыски могут быть связаны с иском прокуратуры Татарстана в адрес мэра города Линара Закирова.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром в здание администрации Бугульмы пришли представители силовых структур для проведения обысков. Эту информацию подтвердили наши источники.

Причины визита правоохранителей пока не разглашаются. В настоящее время в администрации изымают документацию. По предварительным данным, обыски могут быть связаны с иском прокуратуры Татарстана в адрес мэра города Линара Закирова.

У градоначальника было обнаружено неучтенное имущество на сумму более 120 миллионов рублей, что вызвало вопросы у надзорных органов. Градоначальник ежегодно летал в Турцию, 10-дневный отдых обходился в 2,5 миллионна рублей, официальная зарплата мэра в год составляет 2,8 миллиона.

Ранее татарстанскую журналистку объявили в международный розыск.