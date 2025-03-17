Более 30 нарушителей задержали в Новосибирске с помощью камер на дорогах

Камеры видеофиксации, которые расположены на дорогах, помогли правоохранителям задержать 35 человек. Об этом стало известно от заместителя начальника МВД Кирилла Травина, он доложил об этом во время оперативного совещания.
Также известно, что камеры помогли поймать тех, кто находился в розыске. Добавляется, что благодаря искусственному интеллекту стражи порядка нашли тех, кто скрывается и подозревается в совершении преступлений.
За неделю было обнаружено 391 правонарушение. Данное число меньше на 15%, чем было неделю назад. Также полицейские фиксировали кражи и преступления, которые связаны с использованием IT-технологий.