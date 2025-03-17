В Батайске частный дом выгорел на площади в 100 кв. метров

Рано утром 17 марта на Украинской, 14 В в Батайске выгорел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 3:30, к 5:32 все полностью потушили. Огнем было охвачено 100 кв. метров.
— В результате инцидента пострадавших не было, и эвакуация не потребовалась. На месте от МЧС работали 18 человек, использовалось четыре единицы техники, — добавили в пресс-службе экстренного ведомства.
Причину возгорания сейчас выясняют. Напомним, ранее в Сальске потушили пожар в кафе, в этом случае огнем было охвачено 30 кв. метров.