Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске частный дом выгорел на площади в 100 кв. метров

В Батайске выгорел частный дом, пожар тушили два часа.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 17 марта на Украинской, 14 В в Батайске выгорел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 3:30, к 5:32 все полностью потушили. Огнем было охвачено 100 кв. метров.

— В результате инцидента пострадавших не было, и эвакуация не потребовалась. На месте от МЧС работали 18 человек, использовалось четыре единицы техники, — добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

Причину возгорания сейчас выясняют. Напомним, ранее в Сальске потушили пожар в кафе, в этом случае огнем было охвачено 30 кв. метров.