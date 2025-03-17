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Реки в Челябинской области затопили пять дорог

Увеличение температуры воздуха, активное таяние снега и обильные осадки — всё это привело к тому, что реки в Челябинской области начали выходить из берегов и затоплять дороги. Подробнее об обстановке с паводком по данным на понедельник, 17 марта, рассказали сотрудники регионального ГУ МЧС.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Брединский район

В Брединском районе увеличился уровень воды в реке Камысты-Аят, которая затопила дорогу в посёлке Княженский. Ширина перелива составляет 100 метров, а глубина — 20 сантиметров. В связи с паводком там перекрыли движение транспорта и установили запрещающие знаки. К счастью, угрозы подтопления домов нет.

А река Караганка затопила дорогу, ведущую в посёлки Рыминикский и Сосновка. Там ширина перелива составляет 50 метров, а глубина — 50 сантиметров. Здесь также запретили проезд, и паводок не представляет опасность жилым домам.

Варненский район

В селе Варна река Нижний Тогузак затопила дорогу, соединяющую населённый пункт с посёлком Кызыл-Маяк. Ширина перелива достигает 100 метров, а глубина 20 сантиметров. Специалисты вскрыли дорожное полотно и ввели ограничения для транспорта. Угрозы подтопления жилых домов нет.

Троицкий район

Воды реки Тогузак вышли из берегов, что привело к переливу через дорогу в одноимённом посёлке. Здесь ширина перелива составляет 12 метров, а глубина — 50 сантиметров. Угроза потопа в жилых домах отсутствует, движение временно прекращено.

— Привлечены дополнительные силы и средства для предотвращения негативных последствий, — сообщили в ведомстве. — Для мониторинга обстановки задействованы стационарные и 28 временных гидрологических постов, информация с которых поступает четыре раза в сутки.

Ещё одну дорогу затопило в Нагайбакском районе около села Фершампенуаз. Больше новостей по теме читайте по тэгу «Паводок».