Реки в Челябинской области затопили пять дорог

Увеличение температуры воздуха, активное таяние снега и обильные осадки — всё это привело к тому, что реки в Челябинской области начали выходить из берегов и затоплять дороги. Подробнее об обстановке с паводком по данным на понедельник, 17 марта, рассказали сотрудники регионального ГУ МЧС.