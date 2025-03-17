СКР ведёт проверку из-за обрушения потолка жилого дома в Пермском крае

Сейчас сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. После мероприятий будет принято процессуальное решение. Свою проверку также начала прокуратура Пермского края. Надзорный орган оценит действия управляющей компании, которая ответственна за содержание многоквартирного дома, а также других органов и организаций, которые отвечают за капитальный ремонт.