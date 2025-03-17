СКР ведёт проверку из-за обрушения потолка жилого дома в Пермском крае

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю ведут проверку из-за обрушения потолка жилого дома, сообщает ведомство.
Инцидент с обрушением случился в Березниках в ночь с 14 на 15 марта на улице Карла Маркса. На кухне пятого этажа многоквартирного дома обрушился фрагмент потолка. Во время обвала деревянного перекрытия никто не пострадал. После происшествия на место выехали следователи СУ СКР по Пермскому краю. Такое указание дал руководитель управления Денис Головкин.
«В городе Березники проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказывает краевое СУ СКР.
Сейчас сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. После мероприятий будет принято процессуальное решение. Свою проверку также начала прокуратура Пермского края. Надзорный орган оценит действия управляющей компании, которая ответственна за содержание многоквартирного дома, а также других органов и организаций, которые отвечают за капитальный ремонт.