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В Москве шесть человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком

Угрозы для их жизни нет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы в результате утечки горячей воды на Полярной улице в Москве. Угрозы для их жизни нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Бригадами скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф незамедлительно начато оказание медицинской помощи. В результате шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.