В Москве шесть человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком

«Бригадами скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф незамедлительно начато оказание медицинской помощи. В результате шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.