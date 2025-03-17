В Москве шесть человек госпитализировали после прорыва трубы с кипятком

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы в результате утечки горячей воды на Полярной улице в Москве. Угрозы для их жизни нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«Бригадами скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф незамедлительно начато оказание медицинской помощи. В результате шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.