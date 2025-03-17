В селе под Омском пенсионерка топила печь и загорелась

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, причиной пожара могла стать неосторожность хозяйки. По предварительным данным, женщина разжигала печь берестой и во время розжига на ней загорелась одежда. Окончательные причины и обстоятельства трагедии выяснит доследственная проверка.