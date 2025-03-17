В селе под Омском пенсионерка топила печь и загорелась

Омский следком заинтересовался обстоятельствами пожара со смертельным исходом в селе Голубовка Седельниковского района. Три дня назад, вечером, там загорелся частный дом. От острого отравления погибла хозяйка дома, женщина пенсионного возраста.
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, причиной пожара могла стать неосторожность хозяйки. По предварительным данным, женщина разжигала печь берестой и во время розжига на ней загорелась одежда. Окончательные причины и обстоятельства трагедии выяснит доследственная проверка.
Также мы сообщали, что в воскресенье в селе под Омском горело заброшенное здание.