В Башкирии иностранец жестоко избил мужчину

В Кумертау мужчина стал жертвой нападения иностранца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.
По информации ведомства, житель республики ранее написал заявление в полицию, которое и стало причиной конфликта. В жалобе мужчина рассказал о факте вымогательства со стороны иностранца. После этого житель Башкирии был жестоко избит.
По факту случившегося мелеузовский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело. Нападавший сейчас находится в СИЗО.
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