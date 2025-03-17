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В Башкирии иностранец жестоко избил мужчину

Следком Башкирии завел уголовное дело из-за избиения мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Кумертау мужчина стал жертвой нападения иностранца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

По информации ведомства, житель республики ранее написал заявление в полицию, которое и стало причиной конфликта. В жалобе мужчина рассказал о факте вымогательства со стороны иностранца. После этого житель Башкирии был жестоко избит.

По факту случившегося мелеузовский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело. Нападавший сейчас находится в СИЗО.

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