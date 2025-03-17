Лавина в Алматы: погибшей оказалась гражданка России

Как передают в МЧС, погибшей оказалась 34-летняя гражданка России.
17 марта на пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение от диспетчера горнолыжного курорта «Шымбулак» о сходе лавины в районе пика Комсомола, расположенного в одном километре от курорта.
По уточненной информации, это произошло на перевале «Левый Талгар» в районе озера Нунатак. Трое лыжников катались в запрещенном месте. Позже в ДЧС добавили, что объем снежной лавины составил около 50 кубометров. Из-под завалов извлекли тело женщины. Ее транспортировали до станции «Комби-2» для эвакуации.
«На место происшествия прибыли спасатели ДЧС, РОСО МЧС РК, Центра медицины катастроф МЧС Республики Казахстан и Службы спасения Алматы. Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения», — сообщил МЧС.
ДЧС ранее предупреждал граждан об угрозе схода лавин на основании штормового предупреждения, выпущенного РГП «Казгидромет». Информация распространялась через SMS-рассылки и СМИ.
«Несмотря на это, в 16:00 на пульт 112 поступил сигнал о втором сходе лавины в районе пика Комсомола. Трое фрирайдеров подрезали склон, вызвав лавину. Двое выбрались сами, третьего нашли погибшим», — уточнили в МЧС.