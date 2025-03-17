Лавина в Алматы: погибшей оказалась гражданка России

По уточненной информации, это произошло на перевале «Левый Талгар» в районе озера Нунатак. Трое лыжников катались в запрещенном месте. Позже в ДЧС добавили, что объем снежной лавины составил около 50 кубометров. Из-под завалов извлекли тело женщины. Ее транспортировали до станции «Комби-2» для эвакуации.