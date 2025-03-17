В Воронеже в аварию попали четыре машины

В понедельник, 17 марта, около 14 часов у дома № 3 по улице Олеко Дундича случилась массовая авария. Водитель «Киа-Сид» врезался в «Киа-Рио», которым управлял 33-летний воронежец.
Автомобиль «Киа-Сид» после столкновения опрокинулся. А потом врезался еще и в припаркованный «Дэу-Матиз». А эта протараненная машина, тронувшись с места, ударила «Шевроле-Лачетти».
Водитель «Киа-Сид» убежал с места ДТП, его разыскивают. Причины ДТП и его обстоятельства продолжают выяснять. О пострадавших ничего не сообщают.
Напомним, в Подгоренском районе вечером 16 марта взрослый мотоциклист сбил 11-летнего мальчика на мопеде.