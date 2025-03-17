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В Воронеже в аварию попали четыре машины

На улице Олеко Дундича столкнулись две «Киа», «Дэу» и «Шевроле».

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 17 марта, около 14 часов у дома № 3 по улице Олеко Дундича случилась массовая авария. Водитель «Киа-Сид» врезался в «Киа-Рио», которым управлял 33-летний воронежец.

Автомобиль «Киа-Сид» после столкновения опрокинулся. А потом врезался еще и в припаркованный «Дэу-Матиз». А эта протараненная машина, тронувшись с места, ударила «Шевроле-Лачетти».

Водитель «Киа-Сид» убежал с места ДТП, его разыскивают. Причины ДТП и его обстоятельства продолжают выяснять. О пострадавших ничего не сообщают.

Напомним, в Подгоренском районе вечером 16 марта взрослый мотоциклист сбил 11-летнего мальчика на мопеде.