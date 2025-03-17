Фальшивый Фаррух Закиров: мошенники создали нейросетевой ролик для обмана граждан

«Это просто беспредел. Чистейшее мошенничество. Это уже не первый случай — они даже сделали видео, где я чуть ли не в реанимационной палате, на инвалидной коляске. Сначала я не обратил на это внимания, но недавно мне позвонил знакомый музыкант и спросил: “Эти препараты, которые вы рекламируете, действительно помогают?” Это уже выходит за все границы», — отметил он.