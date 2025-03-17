Фальшивый Фаррух Закиров: мошенники создали нейросетевой ролик для обмана граждан

Мошенники, используя его имя и образ, сгенерировали ролики и таким образом продавали несуществующие препараты, выманивая деньги с пластиковых карт узбекистанцев.
Как появился фейковый ролик?
Видео было создано с помощью нейросетевых технологий, которые позволили сгенерировать голос и изображение Закирова. В результате получилось правдоподобное видео, где артист будто бы рекомендует препараты сомнительного происхождения. Об этом рассказали в ГУВД.
Когда Закиров увидел видео, он был крайне удивлён и возмущён. Артист жёстко высказался о ситуации.
«Это просто беспредел. Чистейшее мошенничество. Это уже не первый случай — они даже сделали видео, где я чуть ли не в реанимационной палате, на инвалидной коляске. Сначала я не обратил на это внимания, но недавно мне позвонил знакомый музыкант и спросил: “Эти препараты, которые вы рекламируете, действительно помогают?” Это уже выходит за все границы», — отметил он.
Закиров подчеркнул, что он не имеет к этой рекламе никакого отношения.
Мошенничество с нейросетями: новая угроза
Это не первый случай, когда мошенники используют образ знаменитостей для продвижения сомнительных товаров. Нейросетевые технологии позволяют создавать поддельные видео, которые выглядят очень убедительно. Поэтому, будьте осторожны!