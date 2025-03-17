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В районе Гурзуфа грузовик повредил троллейбусную линию

На южном берегу Крыма грузовик оборвал контактную сеть троллейбусной линии.

Источник: Комсомольская правда

В районе Гурзуфа на южном побережье Крыма произошло ДТП, в результате которого грузовой автомобиль повредил троллейбусную линию. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе «Крымтроллейбуса».

Как пояснил Сергей Петля, начальник отдела по работе со СМИ и населением «Крымтроллейбуса», водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и повредил контактные провода на опорах. При этом сами опоры остались целыми.

К месту происшествия оперативно прибыла аварийная бригада, и в данный момент специалисты занимаются восстановительными работами.