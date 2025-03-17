В районе Гурзуфа грузовик повредил троллейбусную линию

В районе Гурзуфа на южном побережье Крыма произошло ДТП, в результате которого грузовой автомобиль повредил троллейбусную линию. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе «Крымтроллейбуса».
Как пояснил Сергей Петля, начальник отдела по работе со СМИ и населением «Крымтроллейбуса», водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и повредил контактные провода на опорах. При этом сами опоры остались целыми.
К месту происшествия оперативно прибыла аварийная бригада, и в данный момент специалисты занимаются восстановительными работами.