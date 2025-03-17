МВД Беларуси: преступления детей чаще связаны с наркотиками и картами банков

В незаконном обороте платежных карт милиция поспособствовала корректировкам законодательства. В Беларуси с 14 лет любой гражданин может оформить на себя банковскую карту. Но с 19 ноября 2024-го открытие платежных карт банки обязаны согласовывать с родителями несовершеннолетних. Кроме того, с 3 марта 2025-го уголовная ответственность предусмотрена только за распространение реквизитов чужой карты, а не своей.