МВД Беларуси: преступления детей чаще связаны с наркотиками и картами банков

В Министерстве внутренних дел рассказали, какие преступления совершают белорусские подростки, передали в Национальном пресс-центре Беларуси.
Так, замначальника отдела организации работы Инспекции по делам несовершеннолетних главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович сказал, что в 2024-м увеличилось количество преступлений, совершенных подростками. Хотя, в целом, за последние 10 лет детская преступность снизилась в два раза. Однако изменилась и структура преступлений.
— Десять лет назад порядка 60% (1500) преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляли кражи. А в 2024-м «главными детскими преступлениями» были незаконный оборот наркотиков и незаконные действия с банковскими картами, — прокомментировал правоохранитель.
В 2025-м, число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 25%. Но при этом в Беларуси почти еженедельно фиксируют факты сбыта несовершеннолетними наркотиков.
— Причина участия подростков в сбыте наркотиков простая — желание заработать быстрые и легкие деньги, — указал Демидович.
В незаконном обороте платежных карт милиция поспособствовала корректировкам законодательства. В Беларуси с 14 лет любой гражданин может оформить на себя банковскую карту. Но с 19 ноября 2024-го открытие платежных карт банки обязаны согласовывать с родителями несовершеннолетних. Кроме того, с 3 марта 2025-го уголовная ответственность предусмотрена только за распространение реквизитов чужой карты, а не своей.
Но еще МВД привлекло 12 подростков — модераторов телеграм-канала: «Видео издевательств над детьми, порнография, нацистская символика».
Кроме того, МВД высказалось о возможности запрета вейпов после первого случая смерти ребенка после парения в Беларуси. «Комсомолка» писала, что в марте 2025-го в Беларуси был зарегистрирован первый случай смерти ребенка от электронной сигареты: «За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание».