Чернову и другим бывшим судьям предъявили иск из-за самостроя в Сочи

Бывшему председателю краевого суда Александру Чернову предъявлен новый многомиллионный иск. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Вместе с Черновым ответчиками значатся еще три бывших судьи.
Суд рассмотрит иск прокуратуры о возмещении убытков от самовольного возведения многоэтажного дома в Сочи.
Как указал прокурор, до 2009 года ответчики объединились, чтобы самовольно возвести дом в семь этажей в Хостинском районе на участке, не предназначенном для строительства. Затем дом узаконили в судебном порядке, а квартиры распродали.
В исковом заявлении указано, что строительство без соответствующего разрешения дома повлекло дополнительный расход бюджета на возведение объектов социальной инфраструктуры на сумму более 42 миллионов рублей.
Иск принят к производству, по гражданскому делу судом приняты обеспечительные меры.
Ранее «АиФ-Юг» писал — суд по делу об изъятии имущества экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова пройдет 20 марта. Начнется рассмотрение дела по существу.