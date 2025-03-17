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Чернову и другим бывшим судьям предъявили иск из-за самостроя в Сочи

Ответчики узаконили в судебном порядке семиэтажный многоквартирный дом в Хостинском районе курорта.

Бывшему председателю краевого суда Александру Чернову предъявлен новый многомиллионный иск. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вместе с Черновым ответчиками значатся еще три бывших судьи.

Суд рассмотрит иск прокуратуры о возмещении убытков от самовольного возведения многоэтажного дома в Сочи.

Как указал прокурор, до 2009 года ответчики объединились, чтобы самовольно возвести дом в семь этажей в Хостинском районе на участке, не предназначенном для строительства. Затем дом узаконили в судебном порядке, а квартиры распродали.

В исковом заявлении указано, что строительство без соответствующего разрешения дома повлекло дополнительный расход бюджета на возведение объектов социальной инфраструктуры на сумму более 42 миллионов рублей.

Иск принят к производству, по гражданскому делу судом приняты обеспечительные меры.

Ранее «АиФ-Юг» писал — суд по делу об изъятии имущества экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова пройдет 20 марта. Начнется рассмотрение дела по существу.