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Японского шпиона в Беларуси приговорили к 7 годам лишения свободы

Гражданина Японии задержали в минувшем году — он передавал на родину различные сведения, в том числе о военной инфраструктуре республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Минский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы подданного Японии Наканиси Масатоси, который с 2018 по 2024 год осуществлял на территории республики агентурную деятельность, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

«На основании ст. 358−1 Уголовного кодекса Беларуси Масатоси назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

По его словам, суд обвиняемому также назначил штраф в размере 500 базовых величин, что на сегодня составляет 21 тысячу рублей.