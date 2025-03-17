Японского шпиона в Беларуси приговорили к 7 годам лишения свободы

«На основании ст. 358−1 Уголовного кодекса Беларуси Масатоси назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.