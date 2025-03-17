Японского шпиона в Беларуси приговорили к 7 годам лишения свободы

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Минский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы подданного Японии Наканиси Масатоси, который с 2018 по 2024 год осуществлял на территории республики агентурную деятельность, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
«На основании ст. 358−1 Уголовного кодекса Беларуси Масатоси назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — сообщил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.
По его словам, суд обвиняемому также назначил штраф в размере 500 базовых величин, что на сегодня составляет 21 тысячу рублей.