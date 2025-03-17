Подросток угнал машину отца и устроил побег от полиции в Таразе

Ночью 14 марта на одной из улиц Тараза патрульные заметили, что за рулем автомобиля находился мальчик. Водитель, не подчиняясь законному требованию сотрудников полиции об остановке автомобиля, совершал опасные маневры и пытался скрыться от стражей порядка.
— Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, нарушителя окружили несколькими экипажами и заблокировали проезд. Установлено, что он несовершеннолетний и автомобиль принадлежит отцу. На законного представителя подростка составлены четыре административных протокола. Автомобиль водворен на штрафстоянку, — говорится в сообщении.