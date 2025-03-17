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Подросток угнал машину отца и устроил побег от полиции в Таразе

Подросток в Таразе угнал машину отца и попытался скрыться от полиции, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 14 марта на одной из улиц Тараза патрульные заметили, что за рулем автомобиля находился мальчик. Водитель, не подчиняясь законному требованию сотрудников полиции об остановке автомобиля, совершал опасные маневры и пытался скрыться от стражей порядка.

— Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, нарушителя окружили несколькими экипажами и заблокировали проезд. Установлено, что он несовершеннолетний и автомобиль принадлежит отцу. На законного представителя подростка составлены четыре административных протокола. Автомобиль водворен на штрафстоянку, — говорится в сообщении.