Подросток угнал машину отца и устроил побег от полиции в Таразе

— Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, нарушителя окружили несколькими экипажами и заблокировали проезд. Установлено, что он несовершеннолетний и автомобиль принадлежит отцу. На законного представителя подростка составлены четыре административных протокола. Автомобиль водворен на штрафстоянку, — говорится в сообщении.