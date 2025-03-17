СК направил в суд дело о хищении миллионов у Минобороны

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО “Ниеншанц” Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказано в сообщении. Эта статья подразумевает до десяти лет лишения свободы.
Минобороны в 2010 году заключило контракты с «Ниеншанц» на поставку и установку средств связи на сумму более 5 млрд руб. Как полагает следствие, Ярутов в 2010—2011-м, действуя в составе организованной преступной группы, похитил путем обмана более 130 млн руб., внеся в бухгалтерские документы ложные сведения о стоимости средств связи.
Бизнесмен объявлен в международный розыск и заочно арестован. Его имущество на сумму более 40 млн руб. арестовано.
Ярутов был главой «Ниеншанц» в 2004—2011 годах, следует из данных СПАРК, и входит в состав его учредителей. Компания занимается созданием и продажей промышленных компьютеров и коммуникационного оборудования.
В феврале уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК) и получении взятки (ст. 290 УК) были возбуждены в отношении экс-начальника военного представительства Минобороны. Его подозревают в хищении денежных средств при исполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Он согласовал «кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции», которую выпускали по заказу государства. Фигурант арестован.