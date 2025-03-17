СК направил в суд дело о хищении миллионов у Минобороны

В феврале уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК) и получении взятки (ст. 290 УК) были возбуждены в отношении экс-начальника военного представительства Минобороны. Его подозревают в хищении денежных средств при исполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Он согласовал «кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции», которую выпускали по заказу государства. Фигурант арестован.