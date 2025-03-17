Новые выбросы мазута зафиксированы у берегов Анапы в поселке Джемете

Отмечается, что на большей части побережья Анапы в этот день новых выбросов мазута не было. Тем не менее, протяженность побережья, которое подлежит постоянному мониторингу на предмет загрязнений, составляет 265 км, и на текущий момент собрано уже почти 148 тысяч тонн загрязненного грунта.



Особое внимание уделяется и побережью Крыма и Севастополя, где на контроле находится почти 750 км береговой линии.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с приходом тепла случаи выбросов нефтепродуктов на побережье Краснодарского края стали происходить с повышенной частотой.



В связи с ситуацией с загрязнением пока не принято окончательное решение о начале курортного сезона в регионе.