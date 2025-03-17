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Новые выбросы мазута зафиксированы у берегов Анапы в поселке Джемете

В понедельник, 17 марта, на побережье Краснодарского края в поселке Джемете был зафиксирован новый случай выброса мазута. По данным оперативного штаба региона, незначительные загрязнения были обнаружены в результате утреннего мониторинга. Ответственные службы, представители Краснодара, уже начали работу на пляже для ликвидации последствий загрязнения.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что на большей части побережья Анапы в этот день новых выбросов мазута не было. Тем не менее, протяженность побережья, которое подлежит постоянному мониторингу на предмет загрязнений, составляет 265 км, и на текущий момент собрано уже почти 148 тысяч тонн загрязненного грунта.

Особое внимание уделяется и побережью Крыма и Севастополя, где на контроле находится почти 750 км береговой линии.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с приходом тепла случаи выбросов нефтепродуктов на побережье Краснодарского края стали происходить с повышенной частотой.

В связи с ситуацией с загрязнением пока не принято окончательное решение о начале курортного сезона в регионе.