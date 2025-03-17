Просил 100 грамм и закурить: 44-летний калининградец выпал из окна пятого этажа и выжил

«Я сначала не узнала его, потом поняла, что это сосед. Позвонила мужу, сказала о случившемся и попросила выйти на улицу. Подошла к пострадавшему, спросила: “Ты упал?” Он был в сознании, но сначала ничего не ответил. Начал шевелиться, пытался повернуться и подняться. Я просила его лежать и не шевелиться, сказала, что звоню в скорую. А он говорит: “Не надо скорую вызывать”. Тут мой супруг вышел с пледом и подушкой, мы его укрыли, и муж удерживал, чтобы тот не поворачивался», — рассказывает калининградка.