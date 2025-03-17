Просил 100 грамм и закурить: 44-летний калининградец выпал из окна пятого этажа и выжил

В Калининграде 44-летний мужчина выпал с пятого этажа и выжил. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона, подробности сообщили очевидцы.
Несчастный случай произошёл в воскресенье, 16 марта, около 17:00. Пострадавший сорвался из окна восьмиэтажного дома и приземлился на газон.
Свидетельница случившегося рассказала «Клопс», что в тот момент шла мимо и услышала грохот. Сначала подумала, что сверху кто-то выкинул мусор. Женщина посмотрела наверх, увидела открытое окно. Опустила глаза и заметила лежащего у стены здания мужчину.
«Я сначала не узнала его, потом поняла, что это сосед. Позвонила мужу, сказала о случившемся и попросила выйти на улицу. Подошла к пострадавшему, спросила: “Ты упал?” Он был в сознании, но сначала ничего не ответил. Начал шевелиться, пытался повернуться и подняться. Я просила его лежать и не шевелиться, сказала, что звоню в скорую. А он говорит: “Не надо скорую вызывать”. Тут мой супруг вышел с пледом и подушкой, мы его укрыли, и муж удерживал, чтобы тот не поворачивался», — рассказывает калининградка.
Разговаривая с соседом, пострадавший попросил у него «100 грамм и закурить». Мужчина прикурил сигарету и дал раненому, лишь бы тот не шевелился.
«Пострадавший сумел достать из кармана телефон и позвонить жене. И один из очевидцев тоже разговаривал с ней, сообщил, что произошло. Скорая приехала быстро, мужчину положили на носилки, перенесли в машину и увезли», — говорит свидетельница.
Женщина добавила, что пострадавшего, вероятно, спасло то, что он упал на газон, а не на бетонное покрытие в двух шагах. Как рассказал источник, мужчину увезли в больницу в состоянии травматического шока, с черепно-мозговой травмой, переломом голени, тазовых костей, подозрением на ушибы внутренних органов. По информации минздрава, пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое.