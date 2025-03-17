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Генпрокуратура: японский шпион приговорен в Беларуси к семи годам колонии

В Беларуси японский шпион получил 7 лет колонии за сотрудничество с иностранной спецслужбой.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вынесен приговор японскому шпиону. Подробности сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генрпрокуратуры.

Так, на скамье подсудимых в Минске оказался подданный Японии Наканиси Масатоси. Было установлено, что японский шпион с 2018 по 2024 годы, находясь в Беларуси, осуществлял агентурную деятельность.

Суд признал японца виновным в сотрудничестве со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства. Его преступные действия были сопряжены с действиями, заведомо направленными на причинение вреда нацбезопасности Беларусь, но иные более тяжкие признаки преступлений против государства отсутствовали.

Японского шпиона приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 500 базовых величин (21 тысяча белорусских рублей в марте 2025-го).

Приговор еще может быть обжалован.

Ранее КГБ сообщало, что задержанный в Беларуси японский шпион активно сотрудничает со следствием.

Между тем белорусам позволили самим писать заявления о направлении детей в спецшколы: «Родители уже с ними ничего не могут сделать».