Генпрокуратура: японский шпион приговорен в Беларуси к семи годам колонии

В Беларуси вынесен приговор японскому шпиону. Подробности сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генрпрокуратуры.
Так, на скамье подсудимых в Минске оказался подданный Японии Наканиси Масатоси. Было установлено, что японский шпион с 2018 по 2024 годы, находясь в Беларуси, осуществлял агентурную деятельность.
Суд признал японца виновным в сотрудничестве со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства. Его преступные действия были сопряжены с действиями, заведомо направленными на причинение вреда нацбезопасности Беларусь, но иные более тяжкие признаки преступлений против государства отсутствовали.
Японского шпиона приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 500 базовых величин (21 тысяча белорусских рублей в марте 2025-го).
Приговор еще может быть обжалован.
Ранее КГБ сообщало, что задержанный в Беларуси японский шпион активно сотрудничает со следствием.
Между тем белорусам позволили самим писать заявления о направлении детей в спецшколы: «Родители уже с ними ничего не могут сделать».