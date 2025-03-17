Семья мошенников за три дня похитила Br104 тыс.: им вынесен приговор

Обоим фигурантам назначен штраф в размере 200 БВ (Br8,4 тыс.), а мужчина еще и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 2 месяца 10 дней.
Минчанка обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, ее ранее неоднократно судимый супруг — мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой и повторно.
Как следует из материалов дела, супруги вступили в организованную преступную группу. Они звонили на мобильные и стационарные телефоны жителей Беларуси и озвучивали заведомо недостоверную информацию о том, что по вине якобы родственника или знакомого потерпевшего произошло ДТП, в результате которого пострадал другой человек.
Супруги сообщали, что нужно передать в больницу вещи, а также материальную компенсацию представителям «пострадавшего», чтобы родственника или знакомого потерпевшего не привлекли к уголовной ответственности.
Также поводом для выманивания денег была информация о том, что родственник или знакомый потерпевшего якобы в больнице и необходимо передать деньги для проведения ему операции. Деньги предлагалось передавать через водителя-курьера или посредством денежного перевода.
С 31 июля по 2 августа 2024 года обвиняемые завладели деньгами и имуществом потерпевших, в том числе заведомо престарелых, в общей сумме свыше Br104 тыс.
В ходе судебного заседания обвиняемые вину не признали.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.