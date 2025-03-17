Семья мошенников за три дня похитила Br104 тыс.: им вынесен приговор

Как следует из материалов дела, супруги вступили в организованную преступную группу. Они звонили на мобильные и стационарные телефоны жителей Беларуси и озвучивали заведомо недостоверную информацию о том, что по вине якобы родственника или знакомого потерпевшего произошло ДТП, в результате которого пострадал другой человек.