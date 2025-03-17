Более 30 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Таразе

Ранее сообщалось, что в Каратауском районе Шымкента произошел пожар в двухэтажном кафе на улице О. Жанибекова. По информации МЧС, возгорание произошло в помещении кухни и комнате технического персонала. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, тушение велось по повышенному рангу.