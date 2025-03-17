Экс-глава Нижнего Новгорода Сорокин взыскал с колонии 57 тысяч рублей зарплаты

По документам колонии, у осужденного была сдельная работа по пошиву одежды. Начальник производственно-технического отдела рассказал суду, что перед началом рабочего дня сотрудник колонии устно доводил задания на смену, после чего заключенные расписывались в журнале выдачи. Вечером проверяли, сколько процентов каждый выполнил, за что осужденные тоже расписывались.