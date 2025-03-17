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Здание банка оцепили в Алматы

Подробности сообщили в полиции.

Источник: polisia.kz

Полицейские оцепили здание банка на пересечении проспекта Достык и улицы Шевченко в Алматы. В департаменте полиции назвали причину, передаёт BaigeNews.kz.

«По омниканальной связи 102 Центра оперативного управления департамента полиции Алматы поступило сообщение о разбойном нападении, совершённом в одном из банков второго уровня. Незамедлительно организована проверка информации несколькими экипажами патрульной полиции. В результате информация не подтвердилась, сведения от анонимного абонента оказались фейковыми. Проводится работа по установлению телефонного шутника и привлечению его к ответственности», — сообщили в пресс-службе ДП.