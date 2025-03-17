В Башкирии главу селсовета уволили в связи с утратой доверия

Прокуратура Иглинского района Башкирии провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства, в которой выяснилось, что летом прошлого года совет Акбердинского сельского поселения принял решение об увольнении главы администрации по собственному желанию. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно материалам следствия, в марте 2024 года глава получил денежное вознаграждение за предоставление имущественных прав на земельный участок в интересах взяткодателя.
Прокуратура района, не согласившись с решением совета, подала иск в суд с требованием изменить основание увольнения бывшего главы администрации. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Прокуратура обжаловала это решение в Верховный суд РБ. Апелляционный суд поддержал позицию прокурора, и основание увольнения было изменено на «утрату доверия».
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