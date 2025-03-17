Житель Башкирии едва не убил приятеля лопатой, приревновав к нему жену

36-летний житель Уфы находился в гостях у 43-летнего иглинца. Хозяин дома вместе с женой устроили для гостя застолье. В разгар застолья между супругами начался конфликт на почве ревности. В итоге женщина выгнала мужа из дома и продолжила выпивать вместе со знакомым. Позже глава семьи решил вернуться, но, увидев застолье, снова впал в ярость. Схватив во дворе лопату, он ударил уфимца по голове и ушел. Скорую помощь вызвала женщина, ставшая причиной раздора.