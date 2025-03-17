В Казани трамвай сошел с рельсов, движение маршрута N5 приостановлено

Из-за этого движение маршрута № 5 временно приостановлено.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы предприятия. Трамвайные пути на этом участке находятся в эксплуатации с 1964 года.
Сегодня в Казани на перекрестке улиц Модельная — Техническая из-за износа рельсов произошел сход трамвая.
Из-за этого движение маршрута № 5 временно приостановлено.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы предприятия. Трамвайные пути на этом участке находятся в эксплуатации с 1964 года.