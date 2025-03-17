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В Казани трамвай сошел с рельсов, движение маршрута N5 приостановлено

Сегодня в Казани на перекрестке улиц Модельная — Техническая из-за износа рельсов произошел сход трамвая.

Из-за этого движение маршрута № 5 временно приостановлено.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы предприятия. Трамвайные пути на этом участке находятся в эксплуатации с 1964 года.