Офицер полиции погиб в аварии на севере Казахстана, его семья в больнице

В социальных сетях появилось видео со смертельным ДТП, которое произошло возле озера Пестрое на въезде в Петропавловск. Указывается, что за рулем находился старший инспектор СОБРа, майор полиции. Он скончался на месте происшествия. В автомобиле также находились супруга и ребенок погибшего, их доставили в больницу.
На запрос Tengrinews.kz в департаменте полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось 17 марта.
«На шоссе Кожаберген жырау в городе Петропавловске автомобиль Toyota столкнулся с барьерным ограждением. В результате ДТП 33-летний водитель Toyota скончался. 26-летняя пассажирка обратилась за медицинской помощью, без госпитализации. Еще один пассажир — ребенок 2024 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение», — проинформировали в полиции.
В ведомстве заключили, что по факту ДТП проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.