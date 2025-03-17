Офицер полиции погиб в аварии на севере Казахстана, его семья в больнице

В социальных сетях появилось видео со смертельным ДТП, которое произошло возле озера Пестрое на въезде в Петропавловск. Указывается, что за рулем находился старший инспектор СОБРа, майор полиции. Он скончался на месте происшествия. В автомобиле также находились супруга и ребенок погибшего, их доставили в больницу.