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В Башкирии неделю назад пропала 47-летняя Екатерина Горват

В Башкирии начались поиски внезапно пропавшей женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Сибае пропала 47-летняя Екатерина Горват. О ее исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По имеющейся информации, женщина ушла из дома 11 марта, с тех пор ее никто не видел. Поиски осложнены еще и тем, что у добровольцев нет информации о том, в чем была Екатерина в день пропажи.

Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие.

Если Вам известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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