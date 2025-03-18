Двое жителей Перми провалились под лёд на снегоходе

По информации издания, инцидент произошёл неподалёку от посёлка Нижний Лух в Добрянском округе. Двое рыбаков из Перми вместе со снегоходом провалились под лёд на Косьве, однако благодаря оперативным действиям спецслужб и окружной администрации спасти удалось и обоих мужчин, и их технику.