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Двое жителей Перми провалились под лёд на снегоходе

Рыбаки едва не утонули в Косьве.

Источник: Аргументы и факты

Двое жителей Перми на снегоходе провалились под лёд на реке Косьве в Добрянском муниципальном округе Пермского края, сообщает местное издание «Камские зори».

По информации издания, инцидент произошёл неподалёку от посёлка Нижний Лух в Добрянском округе. Двое рыбаков из Перми вместе со снегоходом провалились под лёд на Косьве, однако благодаря оперативным действиям спецслужб и окружной администрации спасти удалось и обоих мужчин, и их технику.

Издание напоминает, что выходить на поверхность льда с полыньями и снежной кашей смертельно опасно, и, как предупреждают спасатели, достаточно всего трёх дней с положительной температурой воздуха, чтобы прочность льда снизилась на четверть.