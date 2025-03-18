СК начал проверку после ранения ребенка в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, где 12-летний мальчик выстрелил в своего 11-летнего друга из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Как следует из сообщения, 15 марта правоохранителям стало известно о том, что в медицинское учреждение был доставлен 11-летний мальчик с пулевой раной, полученной из пневматического оружия. После этого следователи начали процессуальную проверку.
Установлено, что 15 марта 11-летний мальчик и его 12-летний друг в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района стреляли из пневматической винтовки без присмотра взрослых.
«В момент, когда один из мальчиков осуществлял выстрел, второй пробежал прямо перед ним по траектории выстрела, в связи с чем и получил указанное повреждение», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что сама пневматическая винтовка не требовала специальных условий хранения, поэтому в сейфе не находилась и была в доступе у несовершеннолетних.
В настоящее время проверка продолжается, назначено проведение медицинской и прочих судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.