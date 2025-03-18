Суд рассмотрит дело мужчины, расстрелявшего участника СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Батайский городской суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело 30-летнего мужчины, который в 2023 году в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта не менее 14 раз выстрелил из оружия в участника спецоперации, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.