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Пассажиры застряли в Домодедово из-за поломки самолета в Египет

Пассажиры, планировавшие этой ночью отправиться из Домодедово на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, почти на сутки застряли в московском аэропорту из-за поломки самолета Airbus авиакомпании Egypt Air.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», рейс должен был вылететь в 1:15, но посадку отменили. По предварительным данным, из Каира ждут доставки детали шасси, чтобы отремонтировать борт.

Как рассказала одна из пострадавших туристок, людей только к девяти утра начали расселять в отели. Этого момента многие ждали у стойки регистрации, сидели на тележках, а дети спали на полу. Потом выяснилось, что отели перепутали и нужно ждать еще.

Телеграм-канал Mash сообщает в свою очередь, что вылета ждет около 300 пассажиров рейса MS 728. Сначала людям объявили, что вылет переносится на 17:00, но потом посадку снова отменили. Новое предполагаемое время вылета — 22:00 17 марта.