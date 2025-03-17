Пассажиры застряли в Домодедово из-за поломки самолета в Египет

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», рейс должен был вылететь в 1:15, но посадку отменили. По предварительным данным, из Каира ждут доставки детали шасси, чтобы отремонтировать борт.
Как рассказала одна из пострадавших туристок, людей только к девяти утра начали расселять в отели. Этого момента многие ждали у стойки регистрации, сидели на тележках, а дети спали на полу. Потом выяснилось, что отели перепутали и нужно ждать еще.
Телеграм-канал Mash сообщает в свою очередь, что вылета ждет около 300 пассажиров рейса MS 728. Сначала людям объявили, что вылет переносится на 17:00, но потом посадку снова отменили. Новое предполагаемое время вылета — 22:00 17 марта.