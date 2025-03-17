Директора компании арестовали за хищение при строительстве фортификаций

По версии следствия, Петряков, являясь директором компании, заключил договор с ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Однако, после выполнения работ он предоставил отчетные документы с ложными данными о стоимости и объеме выполненных работ. В результате на расчетный счет его компании были перечислены бюджетные деньги, из которых более 11,5 миллионов рублей были получены незаконно за фактически невыполненные работы.