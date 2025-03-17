Директора компании арестовали за хищение при строительстве фортификаций

«Лицу, обвиняемому в хищении чужого имущества при выполнении работ по строительству фортификационного оборудования оборонительных позиций в Белгородской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия Петряков обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении суда.
По версии следствия, Петряков, являясь директором компании, заключил договор с ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Однако, после выполнения работ он предоставил отчетные документы с ложными данными о стоимости и объеме выполненных работ. В результате на расчетный счет его компании были перечислены бюджетные деньги, из которых более 11,5 миллионов рублей были получены незаконно за фактически невыполненные работы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2025 года. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.