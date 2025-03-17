Семья из пяти человек отравилась химикатами в Ставропольском крае

В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что все члены семьи, в том числе двое малолетних детей, были доставлены в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья, сопровождавшегося кишечным расстройством. В результате 8-летняя девочка скончалась, а ее 12-летний брат находится в тяжелом состоянии в реанимации.