СМИ: США нанесли удар по йеменской провинции Ходейда

Удар по провинции Ходейда был нанесен вскоре после того, как хуситы объявили о двух атаках на авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря. Американские силы сбили 11 БПЛА боевиков, писал ABC со ссылкой на собеседников из администрации США.
15 марта Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель операции — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, где хуситы с осени 2023 года атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса».
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