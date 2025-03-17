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СМИ: США нанесли удар по йеменской провинции Ходейда

Вооруженные силы США нанесли удар по району Эль-Ардж в йеменской провинции Ходейда, которая находится под контролем хуситов из «Ансар Аллах». Об этом сообщил корреспондент принадлежащего хуситам телеканала «Аль-Масира». По данным «Аль-Хадат», целью атаки стали пункты дислокации хуситов.

Источник: AP 2024

Удар по провинции Ходейда был нанесен вскоре после того, как хуситы объявили о двух атаках на авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря. Американские силы сбили 11 БПЛА боевиков, писал ABC со ссылкой на собеседников из администрации США.

15 марта Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель операции — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, где хуситы с осени 2023 года атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса».

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