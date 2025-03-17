Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

«14 человек, все взрослые, получили травмы при столкновении пассажирской “Газели” с внедорожником в Кизилюртовском районе. К счастью, погибших в аварии нет. Шестерым пострадавшим с легкими ранениями помощь была оказана амбулаторно. Восемь пациентов госпитализированы в стационары республики. Известно, что состояние двоих пострадавших тяжелое», — говорится в сообщении.