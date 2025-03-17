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Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Дагестане врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МВД по региону сообщило, что девять пассажиров микроавтобуса и один водитель легкового автомобиля доставлены в больницу после ДТП с четырьмя автомашинами в Дагестане.

«14 человек, все взрослые, получили травмы при столкновении пассажирской “Газели” с внедорожником в Кизилюртовском районе. К счастью, погибших в аварии нет. Шестерым пострадавшим с легкими ранениями помощь была оказана амбулаторно. Восемь пациентов госпитализированы в стационары республики. Известно, что состояние двоих пострадавших тяжелое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в стационарах есть все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшим. «Проведены консультации со специалистами Дагестанского центра медицины катастроф (ДЦМК). Нейрохирург ДЦМК выехал в Кизилюртовскую ЦГБ. Вопрос лечения раненых в ДТП находится на контроле министра здравоохранения республики Ярослава Глазова», — добавили в Минздраве Дагестана.