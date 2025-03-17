ЕДДС: причиной запаха гари в Краснодаре могут быть пожары в Адыгее

Диспетчер службы «01» подтвердил, что на территории краевой столицы возгораний на открытой местности не зафиксировано. Представители МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что источником дыма могут являться очаги пожара в Адыгее.
О неприятном запахе гари стало известно вечером 17 марта. Как сообщали корреспонденты «Ъ-Кубань», специфический аромат ощущается в центре города, районе Гидростроя, Комсомольском микрорайоне, территории Камвольно-суконного комбината и других частях краевой столицы.
Согласно данным сервиса «iqair», превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Краснодара не обнаружено. Содержание мелких частиц PM2.5 находится в пределах норм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.
Официальные комментарии от представителей Росприроднадзора по данной ситуации пока не поступали.