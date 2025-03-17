Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕДДС: причиной запаха гари в Краснодаре могут быть пожары в Адыгее

Источником сильного запаха гари в воздухе нескольких районов Краснодара могут быть пожары в соседнем Теучежском районе Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба городской ЕДДС.

Источник: Коммерсантъ

Диспетчер службы «01» подтвердил, что на территории краевой столицы возгораний на открытой местности не зафиксировано. Представители МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что источником дыма могут являться очаги пожара в Адыгее.

О неприятном запахе гари стало известно вечером 17 марта. Как сообщали корреспонденты «Ъ-Кубань», специфический аромат ощущается в центре города, районе Гидростроя, Комсомольском микрорайоне, территории Камвольно-суконного комбината и других частях краевой столицы.

Согласно данным сервиса «iqair», превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Краснодара не обнаружено. Содержание мелких частиц PM2.5 находится в пределах норм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Официальные комментарии от представителей Росприроднадзора по данной ситуации пока не поступали.