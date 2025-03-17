Агрессивный полярник, напавший на коллег из ЮАР в Антарктиде, раскаялся

Как отмечает издание, это не первый случай, когда южноафриканские полярники оказываются вовлеченными в ожесточенные споры. В 2017 году один из членов исследовательской группы на острове Марион изрубил топором ноутбук своей коллеги, которая отклонила его предложение руки и сердца.