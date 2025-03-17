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В аэропортах Турции временно отключилась система паспортного контроля

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. В Турции в понедельник временно была отключена автоматическая база проверки паспортов в аэропортах из-за системной ошибки. Как сообщила пресс-служба стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен, база данных оказалась недоступна с 18:20 (совпадает с мск).

Источник: AP 2024

«Операции по паспортному контролю по всей Турции были приостановлены из-за системного сбоя, произошедшего в 18:20 в Информационной системе полиции (POLNET), которая обеспечивает IТ-поддержку услуг, оказываемых Управлением безопасности. Пока полиция и IТ-отделы терминала принимали необходимые меры для устранения неисправности, проверки документов проводились вручную. После устранения сбоя работа возобновилась [в стандартном режиме]», — сообщили в аэропорту.

Отмечается, что из-за сбоя в различных зонах терминала образовались очереди и скопления пассажиров. Ожидается, что «постепенно скорость и время обслуживания пассажиров вернется к норме».