В аэропортах Турции временно отключилась система паспортного контроля

«Операции по паспортному контролю по всей Турции были приостановлены из-за системного сбоя, произошедшего в 18:20 в Информационной системе полиции (POLNET), которая обеспечивает IТ-поддержку услуг, оказываемых Управлением безопасности. Пока полиция и IТ-отделы терминала принимали необходимые меры для устранения неисправности, проверки документов проводились вручную. После устранения сбоя работа возобновилась [в стандартном режиме]», — сообщили в аэропорту.