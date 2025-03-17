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Курьера телефонных мошенников задержали после попытки обмануть пожилую москвичку

Полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество в отношении пожилой жительницы столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя жительница столицы. Предварительно установлено, что ей позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Под предлогом защиты денежных средств от несанкционированного списания он убедил женщину собрать имеющиеся дома сбережения и передать их для помещения на якобы безопасный счет. Введенная в заблуждение гражданка, действуя по указанию звонившего, собрала накопления и собралась уходить, но супруг, заподозрив мошеннические действия, остановил ее. Вместо денег он положил книгу, после чего пенсионерка на Каширском шоссе отдала посылку незнакомцу, назвавшему ей кодовое слово. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее судимого 36-летнего мужчину», — рассказал Васенин.

В беседе с правоохранителями задержанный пояснил, что криминальную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Было установлено, что по указанию кураторов он должен был забрать деньги у пенсионерки, после чего перевести их соучастникам, оставив при этом себе часть денег в качестве вознаграждения.

По данному факту следователем отдела МВД России по району Орехово-Борисово Северное Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.