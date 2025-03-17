Курьера телефонных мошенников задержали после попытки обмануть пожилую москвичку

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя жительница столицы. Предварительно установлено, что ей позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Под предлогом защиты денежных средств от несанкционированного списания он убедил женщину собрать имеющиеся дома сбережения и передать их для помещения на якобы безопасный счет. Введенная в заблуждение гражданка, действуя по указанию звонившего, собрала накопления и собралась уходить, но супруг, заподозрив мошеннические действия, остановил ее. Вместо денег он положил книгу, после чего пенсионерка на Каширском шоссе отдала посылку незнакомцу, назвавшему ей кодовое слово. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее судимого 36-летнего мужчину», — рассказал Васенин.