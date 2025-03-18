В Каменске-Уральском женщина выбросила собаку из окна многоэтажки

Пёс скончался от травм, несовместимых с жизнью. По словам Горелых, женщина длительное время состоит на учёте у врачей. И, по предварительным данным, у неё мог произойти внезапный приступ с неадекватным поведением. Скорая помощь доставила её в больницу, где она пройдёт курс лечения.