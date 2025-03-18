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В Каменске-Уральском женщина выбросила собаку из окна многоэтажки

Животное погибло.

В Каменске-Уральском Свердловской области местная жительница выбросила собаку из окна многоэтажки. Животное погибло, сообщил «АиФ-Урал» руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Пёс скончался от травм, несовместимых с жизнью. По словам Горелых, женщина длительное время состоит на учёте у врачей. И, по предварительным данным, у неё мог произойти внезапный приступ с неадекватным поведением. Скорая помощь доставила её в больницу, где она пройдёт курс лечения.

Две её дочери, находившиеся с ней в квартире, сотрудниками полиции переданы дедушке. По итогам проводимых сейчас проверочных мероприятий сотрудники МВД примут обоснованное процессуальное решение, сказал Горелых.