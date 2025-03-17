В Калужской области завели дело после ДТП с маршруткой в Жуковском районе

Авария произошла на автодороге Белоусово — Высокиничи — Серпухов в районе деревни Величково Жуковского района. По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств — пассажирской автомашины «Газель», которая следовала по маршруту Обнинск — Кременки, и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, ехавших в «Газели», и один человек — пассажир легкового автомобиля Renault. Погиб водитель маршрутки.