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В Калужской области завели дело после ДТП с маршруткой в Жуковском районе

КАЛУГА, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура Калужской области возбудила уголовное дело по факту ДТП в Жуковском районе. В результате происшествия погиб водитель маршрутки, пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Калужской прокуратуры добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела взяты ведомством на контроль.

Авария произошла на автодороге Белоусово — Высокиничи — Серпухов в районе деревни Величково Жуковского района. По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств — пассажирской автомашины «Газель», которая следовала по маршруту Обнинск — Кременки, и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, ехавших в «Газели», и один человек — пассажир легкового автомобиля Renault. Погиб водитель маршрутки.