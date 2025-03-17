Связь с задержанными в Тунисе россиянами практически потеряна

«К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят также информации нет. Связано это с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может. Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — рассказал собеседник агентства.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщило, что россияне находятся в пяти различных тюрьмах страны. Трое из них содержатся в Морнагии, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, а одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных.
Дипломатическое представительство также заверило, что состояние задержанных удовлетворительное и не поступало жалоб на условия содержания или нарушения их прав со стороны тюремной администрации. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на платформе Change.org была размещена соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).