Связь с задержанными в Тунисе россиянами практически потеряна

«К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят также информации нет. Связано это с тем, что чиновник, который выдает разрешения на посещения заключенных, ушел в отпуск по состоянию здоровья, и теперь к нашим вообще никто попасть не может. Плюс к тому Рамадан, условия, соответственно, для наших утяжелились, а связи нет никакой», — рассказал собеседник агентства.