Вертолет МЧС привлекут для тушения пожара в Дагестане

В прошлую субботу главное управление МЧС России по Дагестану сообщило, что в Ахтынском районе, на склоне горы в 2 километрах от села Хрюг, произошло возгорание в лесном массиве. Отмечалось, что тушение осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда спецтехники.
«В окрестностях села Хрюг продолжаются работы по тушению пожара. На борьбу со стихией брошены силы МЧС, комитета по лесному хозяйству, полиции и местного населения… Завтра утром запланирован вылет вертолета МЧС России», — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, по состоянию на 20.00 17 марта огонь преодолел 19 гектаров, в том числе 4,7 гектара на землях лесного фонда. Продолжается горение на площади 2 гектаров, из них 1,3 гектара — на землях лесного фонда. В ведомстве также подтвердили, что для тушения пожара во вторник в 6.00 мск запланирован вылет вертолета Ми-8 южного авиационно-спасательного центра МЧС России.
Пресс-служба администрации Ахтынского райна сообщает, что в понедельник был сооружен водоем для забора воды авиацией на тушение пожара в Хрюгском лесу.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что населенным пунктам, социальным и другим важным объектам ничего не угрожает. По предварительным данным, причина возгорания — человеческий фактор. Глава региона рассказал, что местная жительница, наводя порядок на своем участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше.