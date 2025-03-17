Вертолет МЧС привлекут для тушения пожара в Дагестане

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, по состоянию на 20.00 17 марта огонь преодолел 19 гектаров, в том числе 4,7 гектара на землях лесного фонда. Продолжается горение на площади 2 гектаров, из них 1,3 гектара — на землях лесного фонда. В ведомстве также подтвердили, что для тушения пожара во вторник в 6.00 мск запланирован вылет вертолета Ми-8 южного авиационно-спасательного центра МЧС России.